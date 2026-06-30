Во Франции приняли закон о борьбе с ультрабыстрой модой - под ограничения могут попасть Shein и Temu

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Парламент Франции окончательно одобрил законопроект, направленный на борьбу с ультрабыстрой модой. Документ предусматривает новые сборы, ограничения рекламы и другие меры, в первую очередь в отношении крупных азиатских онлайн-платформ, в частности Shein, Temu и AliExpress. Об этом сообщает AFP, передает УНН.

Детали

Законопроект, который находился на рассмотрении более двух лет, призван ограничить деятельность компаний, продающих большие объемы недорогой одежды, которая быстро теряет качество и часто заменяется новыми покупками.

Как отмечают авторы инициативы, индустрия быстрой моды является одним из крупнейших загрязнителей окружающей среды - на текстильную отрасль приходится почти 10% мировых выбросов парниковых газов.

Документ предусматривает введение специального сбора за массовое производство текстильной продукции, который будет постепенно расти. К 2030 году он может достигнуть до 20 евро за единицу товара, но не будет превышать 50% стоимости изделия без учета налогов. Часть полученных средств планируют направить на развитие систем сбора и переработки текстильных отходов.

Кроме того, закон запрещает рекламу ультрабыстрой моды, в том числе с привлечением блогеров и инфлюенсеров. Также компании обяжут размещать на своих сайтах сообщения с призывами к умеренному потреблению, повторному использованию и ремонту одежды.

Министр торговли Франции Серж Папен заявил, что закон в первую очередь направлен против компаний, которые в последние годы стремительно нарастили свое присутствие на французском рынке.

В то же время документ уже подвергся критике. Оппоненты указывают, что под его действие фактически не подпадают крупные европейские бренды, в частности Zara и Kiabi. Представители партии "Зеленых" подчеркивают, что эти компании также не могут считаться примером устойчивой моды.

Кроме этого, Европейская комиссия выразила сомнения относительно соответствия запрета рекламы нормам законодательства ЕС. Если Брюссель признает положения несовместимыми с правом Евросоюза, Франция не сможет применять эту норму.

Также с 1 июля в ЕС начинает действовать временный таможенный сбор в размере 3 евро на импорт товаров стоимостью до 150 евро из-за пределов Евросоюза. Он будет действовать в течение двух лет.

Напомним

В Италии орган по защите прав потребителей и конкуренции оштрафовал онлайн-гиганта быстрой моды Shein на 1 миллион евро, выявив, что он делал заявления об экологической безопасности, вводящие в заблуждение пользователей.