Во Франции объявили состав нового правительства
Киев • УНН
Во Франции представили новое правительство во главе с премьер-министром Франсуа Байру. Семь министров сохранили свои должности, а некоторые получили новые назначения, первое заседание состоится 3 января.
В понедельник, 23 декабря, во Франции объявили состав нового правительства во главе с премьер-министром Франсуа Байру. Семь министров сохранили свои должности из предыдущего состава. Об этом сообщили на сайте Елисейского дворца, передает УНН.
Детали
Отмечается, что некоторые министры в правительстве Байру получили новые должности. В частности, Жеральд Дарманен, бывший министр внутренних дел, стал министром юстиции. Эрик Ломбар назначен министром экономики, а бывший премьер Элизабет Борн возглавила Министерство образования.
Среди тех, кто остался из старого состава:
Жан-Ноэль Барро - министр иностранных дел;
Себастьян Лекорню - глава Минобороны;
Бенжамен Адад - министр по вопросам Европы;
Бруно Ритайо - министр внутренних дел;
Рашида Дати - министр культуры;
Анн Женевар - руководительница Министерства сельского хозяйства;
Аньес Паннье-Рунакер - министр экологического перехода;
Катрин Вотрен - министр труда.
Мануэль Вальс, который ранее был премьер-министром при президентстве Франсуа Олланда, стал министром по делам заморских территорий.
На состав нового правительства отреагировал первый секретарь Социалистической партии Оливье Фор. Соответствующее сообщение он опубликовал в соцсети Х:
Это не власть, это провокация. Крайне правые у власти под присмотром ультраправых
Сам премьер-министр Франсуа Байру заявил, что гордится правительством "с опытом примирения и восстановления доверия".
Первое заседание нового кабмина состоится 3 января.
Напомним,
Вечером среды, 4 декабря, французский парламент вынес правительству премьер-министра Мишеля Барнье вотум недоверия. За вынесение вотума недоверия проголосовал 331 депутат Национального собрания (нижняя палата парламента). Всего для такого решения нужно было 289 голосов.