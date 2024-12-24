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Во Франции объявили состав нового правительства

Во Франции объявили состав нового правительства

Киев  •  УНН

 • 2064 просмотра

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Во Франции представили новое правительство во главе с премьер-министром Франсуа Байру. Семь министров сохранили свои должности, а некоторые получили новые назначения, первое заседание состоится 3 января.

В понедельник, 23 декабря, во Франции объявили состав нового правительства во главе с премьер-министром Франсуа Байру. Семь министров сохранили свои должности из предыдущего состава. Об этом сообщили на сайте Елисейского дворца, передает УНН.

Детали

Отмечается, что некоторые министры в правительстве Байру получили новые должности. В частности, Жеральд Дарманен, бывший министр внутренних дел, стал министром юстиции. Эрик Ломбар назначен министром экономики, а бывший премьер Элизабет Борн возглавила Министерство образования.

Среди тех, кто остался из старого состава:

Жан-Ноэль Барро - министр иностранных дел;

Себастьян Лекорню - глава Минобороны;

Бенжамен Адад - министр по вопросам Европы;

Бруно Ритайо - министр внутренних дел;

Рашида Дати - министр культуры;

Анн Женевар - руководительница Министерства сельского хозяйства;

Аньес Паннье-Рунакер - министр экологического перехода;

Катрин Вотрен - министр труда.

Мануэль Вальс, который ранее был премьер-министром при президентстве Франсуа Олланда, стал министром по делам заморских территорий.

На состав нового правительства отреагировал первый секретарь Социалистической партии Оливье Фор. Соответствующее сообщение он опубликовал в соцсети Х:

Это не власть, это провокация. Крайне правые у власти под присмотром ультраправых

- написал Оливье Фор.

Сам премьер-министр Франсуа Байру заявил, что гордится правительством "с опытом примирения и восстановления доверия".

Первое заседание нового кабмина состоится 3 января.

Напомним,

Вечером среды, 4 декабря, французский парламент вынес правительству премьер-министра Мишеля Барнье вотум недоверия. За вынесение вотума недоверия проголосовал 331 депутат Национального собрания (нижняя палата парламента). Всего для такого решения нужно было 289 голосов.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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