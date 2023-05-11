Ночью оккупанты обстреливали Никополь, есть повреждения зданий
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. российские оккупанты вечером и ночью обстреливали город Никополь, что на Днепропетровщине. В результате обстрелов в городе повреждены 3 частных дома, 4 хозяйственные постройки и авто, также оборвана линия электропередач. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак на своей странице в Telegram.
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"Под ударом вражеской артиллерии вечером и ночью был Никополь. Обошлось без погибших и пострадавших.
В результате обстрелов в городе повреждены 3 частных дома, 4 хозяйственные постройки и авто. Оборвана линия электропередач", - говорится в сообщении.
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По информации главы ОВА, по БПЛА агрессора отработали украинские защитники. Ночью сбили над областью один дрон.
Напомним
За минувшие сутки оккупанты четыре раза за день атаковали Никополь