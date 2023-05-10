Били з артилерії та БПЛА: окупанти чотири рази за день атакували Нікополь

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Київ • УНН

 • 901491 перегляди

КИЇВ. 10 травня. УНН. Російські окупанти вкотре за день обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині. Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко, передає УНН.

Цитата

«Протягом дня армія рф чотири рази атакувала місто Нікополь та Марганецьку громаду з використанням ствольної артилерії та БпЛА. Люди не постраждали. В Нікополі пошкоджено два приватних будинки, дві господарчі споруди, приватне підприємство та мережа газопостачання», - написав Євтушенко.

За його словами, в Марганецькій ТГ пошкоджено приватний будинок та легковий автомобіль.

«На час публікації допису армія рф здійснила ще один обстріл міста Нікополь. Його наслідки з'ясовують фахівці»,- повідомив Євтушенко.

Також він зазначив, що в межах інших територій району день минув без обстрілів та надзвичайних ситуацій.

Доповнення

7 травня повідомлялося, що окупанти обстріляли міста Нікополь з артилерії, є постраждалий.

Українські Національні Новини

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