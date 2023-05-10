Били з артилерії та БПЛА: окупанти чотири рази за день атакували Нікополь
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Російські окупанти вкотре за день обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині. Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко, передає УНН.
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«Протягом дня армія рф чотири рази атакувала місто Нікополь та Марганецьку громаду з використанням ствольної артилерії та БпЛА. Люди не постраждали. В Нікополі пошкоджено два приватних будинки, дві господарчі споруди, приватне підприємство та мережа газопостачання», - написав Євтушенко.
За його словами, в Марганецькій ТГ пошкоджено приватний будинок та легковий автомобіль.
«На час публікації допису армія рф здійснила ще один обстріл міста Нікополь. Його наслідки з'ясовують фахівці»,- повідомив Євтушенко.
Також він зазначив, що в межах інших територій району день минув без обстрілів та надзвичайних ситуацій.
Доповнення
7 травня повідомлялося, що окупанти обстріляли міста Нікополь з артилерії, є постраждалий.