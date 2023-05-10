Били из артиллерии и БПЛА: оккупанты четыре раза за день атаковали Никополь
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Российские оккупанты в очередной раз за день обстреляли Никополь на Днепропетровщине. Об этом сообщил председатель Никопольского РВА Евгений Евтушенко, передает УНН.
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«В течение дня армия рф четыре раза атаковала город Никополь и Марганецкую громаду с использованием ствольной артиллерии и БпЛА. Люди не пострадали. В Никополе повреждены два частных дома, две хозяйственные постройки, частное предприятие и сеть газоснабжения», - написал Евтушенко.
По его словам, в Марганецкой ТГ поврежден частный дом и легковой автомобиль.
«На время публикации сообщения армия рф осуществила еще один обстрел города Никополь. Его последствия выясняют специалисты», - сообщил Евтушенко.
Также он отметил, что в пределах других территорий района день прошел без обстрелов и чрезвычайных ситуаций.
Дополнение
7 мая сообщалось, что оккупанты обстреляли города Никополь из артиллерии, есть пострадавший.