Били из артиллерии и БПЛА: оккупанты четыре раза за день атаковали Никополь

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«В течение дня армия рф четыре раза атаковала город Никополь и Марганецкую громаду с использованием ствольной артиллерии и БпЛА. Люди не пострадали. В Никополе повреждены два частных дома, две хозяйственные постройки, частное предприятие и сеть газоснабжения», - написал Евтушенко.

По его словам, в Марганецкой ТГ поврежден частный дом и легковой автомобиль.

«На время публикации сообщения армия рф осуществила еще один обстрел города Никополь. Его последствия выясняют специалисты», - сообщил Евтушенко.

Также он отметил, что в пределах других территорий района день прошел без обстрелов и чрезвычайных ситуаций.

Дополнение

7 мая сообщалось, что оккупанты обстреляли города Никополь из артиллерии, есть пострадавший.