Окупанти обстріляли Нікополь з артилерії: є постраждалий
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Впродовж дня окупанти обстріляли міста Нікополь з артилерії, є постраждалий. Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко, передає УНН.
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"Впродовж дня армія рф здійснила обстріл міста Нікополь з використанням ствольної артилерії.
Постраждав нікополець 1979 року народження, він отримав необхідну медичну допомогу та перебуває в лікарні", - написав Євтушенко.
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Зазначається, що внаслідок обстрілу також було пошкоджено АЗС, підприємство, автотранспорт, та лінії електромережі.
В межах інших громад району день минув без обстрілів та надзвичайних ситуацій.
"Беручи до уваги тяжіння росіян до символізму і дат припускаю, що в наступні три дні інтенсивні обстріли можуть повторитися. Тож не буде зайвим скоротити перебування на відкритих ділянках місцевості.
Прошу жителів прибережних територій провести ніч в сховищі, або скористатися правилом двох стін", - наголосив голова Нікопольської РВА.
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