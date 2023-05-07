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Окупанти обстріляли Нікополь з артилерії: є постраждалий

Окупанти обстріляли Нікополь з артилерії: є постраждалий

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Впродовж дня окупанти обстріляли міста Нікополь з артилерії, є постраждалий. Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко, передає УНН.

Цитата

"Впродовж дня армія рф здійснила обстріл міста Нікополь з використанням ствольної артилерії.

Постраждав нікополець 1979 року народження, він отримав необхідну медичну допомогу та перебуває в лікарні", - написав Євтушенко.

Деталі

Зазначається, що внаслідок обстрілу також було пошкоджено АЗС, підприємство, автотранспорт, та лінії електромережі.

В межах інших громад району день минув без обстрілів та надзвичайних ситуацій.

"Беручи до уваги тяжіння росіян до символізму і дат припускаю, що в наступні три дні інтенсивні обстріли можуть повторитися. Тож не буде зайвим скоротити перебування на відкритих ділянках місцевості.

Прошу жителів прибережних територій провести ніч в сховищі, або скористатися правилом двох стін", - наголосив голова Нікопольської РВА.

Нагадаємо

Окупанти обстріляли Херсонщину з артилерії та керованими авіабомбами, поранено 62-річну жінку.

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