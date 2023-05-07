Оккупанты обстреляли Никополь из артиллерии: есть пострадавший
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. В течение дня оккупанты обстреляли города Никополь из артиллерии, есть пострадавший. Об этом сообщил председатель Никопольской РВА Евгений Евтушенко, передает УНН.
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"В течение дня армия рф осуществила обстрел города Никополь с использованием ствольной артиллерии.
Пострадал никополец 1979 года рождения, он получил необходимую медицинскую помощь и находится в больнице", - написал Евтушенко.
Детали
Отмечается, что в результате обстрела также были повреждены АЗС, предприятие, автотранспорт, и линии электросети.
В пределах других громад района день прошел без обстрелов и чрезвычайных ситуаций.
"Принимая во внимание тяготение россиян к символизму и датам предполагаю, что в следующие три дня интенсивные обстрелы могут повториться. Поэтому не будет лишним сократить пребывание на открытых участках местности.
Прошу жителей прибрежных территорий провести ночь в убежище, или воспользоваться правилом двух стен", - подчеркнул председатель Никопольского РВА.
Напомним
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