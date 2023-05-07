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Оккупанты обстреляли Никополь из артиллерии: есть пострадавший

Киев • УНН

 • 932435 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. В течение дня оккупанты обстреляли города Никополь из артиллерии, есть пострадавший. Об этом сообщил председатель Никопольской РВА Евгений Евтушенко, передает УНН.

Цитата

"В течение дня армия рф осуществила обстрел города Никополь с использованием ствольной артиллерии.

Пострадал никополец 1979 года рождения, он получил необходимую медицинскую помощь и находится в больнице", - написал Евтушенко.

Детали

Отмечается, что в результате обстрела также были повреждены АЗС, предприятие, автотранспорт, и линии электросети.

В пределах других громад района день прошел без обстрелов и чрезвычайных ситуаций.

"Принимая во внимание тяготение россиян к символизму и датам предполагаю, что в следующие три дня интенсивные обстрелы могут повториться. Поэтому не будет лишним сократить пребывание на открытых участках местности.

Прошу жителей прибрежных территорий провести ночь в убежище, или воспользоваться правилом двух стен", - подчеркнул председатель Никопольского РВА.

Напомним

Оккупанты обстреляли Херсонщину из артиллерии и управляемыми авиабомбами, ранена 62-летняя женщина.

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