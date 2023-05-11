Вночі окупанти обстрілювали Нікополь, є пошкодження будівель
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. російські окупанти ввечері та вночі обстрілювали місто Нікополь, що на Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілів у місті пошкоджені 3 приватні будинки, 4 господарські споруди та авто, також обірвана лінія електропередач. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак на своїй сторінці у Telegram.
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"Під ударом ворожої артилерії ввечері та вночі був Нікополь. Минулося без загиблих та постраждалих.
Внаслідок обстрілів у місті пошкоджені 3 приватні будинки, 4 господарські споруди та авто. Обірвана лінія електропередач", - йдеться у повідомленні.
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За інформацією голови ОВА, по БПЛА агресора відпрацювали українські захисники. Вночі збили над областю один дрон.
Нагадаємо
За минулу добу окупанти чотири рази за день атакували Нікополь.