Ночью на дороги Хмельницкой области высыпали более 600 тонн песчано-соляных смесей
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 5 января. УНН. За ночь с 4 на 5 января на дороги Хмельницкой области высыпали более 600 тонн песчано-соляных смесей. Об этом УНН сообщили в службе автопробег Хмельницкой области.
Для обеспечения беспрепятственного проезда автодорогами, ночью с 4 на 5 января, работало 20 единиц техники и полсотни дорожников. Работниками филиала ГП "Хмельницкий облавтодор" было использовано более 600 тонн песчано-соляной смеси.
Сейчас на дорогах государственного и местного значения работает 46 механизмов и 70 работников облавтодора.