Вночі на дороги Хмельниччини висипали понад 600 тонн піщано-соляних сумішей

Задля запезпечення безперешкодного проїзду автодорогами, вночі з 4 на 5 січня, працювало 20 одиниць техніки і півсотні дорожників. Працівниками філії ДП “Хмельницький облавтодор” було використано понад 600 тонн піщано-соляної суміші.

Наразі на дорогах державного і місцевого значення працює 46 механізмів і 70 працівників облавтодору.