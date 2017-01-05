Вночі на дороги Хмельниччини висипали понад 600 тонн піщано-соляних сумішей
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 5 січня. УНН. За ніч з 4 на 5 січня на дороги Хмельниччини висипали більше 600 тонн піщано-соляних сумішей. Про це УНН повідомили у службі автопробіг Хмельницької області.
Задля запезпечення безперешкодного проїзду автодорогами, вночі з 4 на 5 січня, працювало 20 одиниць техніки і півсотні дорожників. Працівниками філії ДП “Хмельницький облавтодор” було використано понад 600 тонн піщано-соляної суміші.
Наразі на дорогах державного і місцевого значення працює 46 механізмів і 70 працівників облавтодору.