Ночью можно будет увидеть пик метеорного дождя Дракониды

"Ежегодный метеорный поток Драконида приходится на 8 октября, в свой пик, как правило, образуется лишь несколько метеоров в час. Однако в этом году их количество может достичь 40-50 в час, однако их "вымоет" месяц (в этот период Луна будет практически полной, что может значительно ухудшить видимость потока даже при отсутствии облаков на небе)", - говорится в сообщении.

В ресурсе сообщается, что этот метеорный поток появляется ежегодно, когда в октябре Земля проходит сквозь шлейф частиц кометы Джакобини-Циннера. По сравнению с другими метеорными потоками Дракониды медленнее. На небе можно успеть заметить, плавное движение метеоров, которые вспыхивают оранжевым или желтым светом.

Большинство метеорных потоков лучше всего наблюдать в утренние часы, но чтобы достичь максимального опыта с созерцанием Драконид эксперты рекомендуют начинать наблюдать с вечера - как только потемнеет.

Так как метеорный дождь должен состояться в северном полушарии, украинцы также смогут увидеть это явление.

Ранее УНН сообщал, что NASA удалось сфотографировать, как черная дыра разрывает звезду.