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Вночі можна буде побачити пік метеорного дощу Драконіди

Київ • УНН

 • 54879 перегляди

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. В ніч з 8 на 9 жовтня в північній півкулі можна спостерігати пік метеорного потоку Драконіди. Про це повідомляє Space.com, передає УНН.

Вночі можна буде побачити пік метеорного дощу Драконіди

"Щорічний метеорний потік Драконіда припадає на 8 жовтня, у свій пік, як правило, утворюється лише кілька метеорів на годину. Проте цього року їхня кількість може досягти 40-50 на годину, однак їх "вимиє" місяць (у цей період Місяць буде практично повним, що може значно погіршити видимість потоку навіть за відсутності хмар на небі)", - йдеться у повідомленні.

На ресурсі повідомляється, що цей метеорний потік з'являється щороку, коли в жовтні Земля проходить крізь шлейф частинок комети Джакобини-Ціннера. У порівнянні з іншими метеорними потоками Драконіди повільніші. На небі можна встигнути помітити, плавний рух метеорів, які спалахують помаранчевим або жовтим світлом.

Більшість метеорних потоків найкраще спостерігати у ранкові години, але щоб досягти максимального досвіду зі спогляданням Драконід експерти рекомендують починати спостерігати з вечора - як тільки потемніє.

Так як метеорний дощ має відбутися на північній півкулі, українці також мають можливість побачити це явище.

Раніше УНН повідомляв, що NASA вдалося сфотографувати, як чорна діра розриває зірку.

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