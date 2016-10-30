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В результате землетрясения в Италии украинцы не пострадали - МИД

В результате землетрясения в Италии украинцы не пострадали - МИД

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 октября. УНН. По последним данным, в результате землетрясения, произошедшего в центральной Италии, украинцы не пострадали, при этом МИД держит ситуацию на контроле и рекомендует украинцам воздержаться от поездок в центральные регионы Италии. Об этом в комментарии УНН сообщила представитель департамента консульской службы МИД Украины Ореста Старак.

"По данным, полученным из нашего посольства в Италии, по состоянию на утро сегодняшнего дня в посольство обращений от граждан Украины пока не поступало и также по информации департамента гражданской безопасности при Совете министров Италии и от представителей украинской общины, проживающих в центральных регионах страны, пока у них также отсутствует информация о пострадавших гражданах Украины", - сказала О.Старак.

Она добавила, что украинское посольство держит ситуацию на контроле, как только будут такие обращения, то, соответственно, будут приниматься меры.

"Наше посольство призывает граждан Украины, которые попали в сложную ситуацию обращаться на горячую линию посольства, или в МИД Украины", - отметила О.Старак.

По ее словам, по-прежнему рекомендуется украинцам воздержаться от поездок в центральные регионы Италии. Кроме того, МИД будет следить за ситуацией и в зависимости от этого, возможно, рекомендации будут дополнены.

Как сообщал УНН, несколько десятков человек получили травмы в результате землетрясения в Италии, произошедшего 30 октября.

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