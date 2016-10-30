Внаслідок землетрусу в Італії українці не постраждали - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. За останніми даними, внаслідок землетрусу, що стався в центральній Італії, українці не постраждали, при цьому МЗС тримає ситуацію на контролі та рекомендує українцям утриматись від поїздок у центральні регіони Італії. Про це в коментарі УНН повідомила представник департаменту консульської служби МЗС України Ореста Старак.
“За даними, отриманими з нашого посольства в Італії, станом на ранок сьогоднішнього дня до посольства звернень від громадян України наразі не надходило і також за інформацією департаменту цивільної безпеки при Раді міністрів Італії та від представників української громади, які проживають в центральних регіонах країни, наразі в них також відсутня інформація щодо постраждалих громадян України”, — сказала О.Старак.
Вона додала, що українське посольство тримає ситуацію на контролі, як тільки будуть такі звернення, то, відповідно, будуть вживатися заходи.
“Наше посольство закликає громадян України, які потрапили в складну ситуацію звертатися на гарячу лінію посольства, або до МЗС України”, — зазначила О.Старак.
За її словами, як і раніше, рекомендується українцям утриматись від поїздок у центральні регіони Італії. Крім того, МЗС слідкуватиме за ситуацією і залежно від того, можливо, рекомендації будуть доповнені.
Як повідомляв УНН, кілька десятків людей отримали травми внаслідок землетрусу в Італії, що стався 30 жовтня.