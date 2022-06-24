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В результате вторжения рф в Украине погибли 4677 мирных жителей – ООН

Киев • УНН

 • 69440 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. В результате полномасштабного вторжения россии в Украине погибли 4677 мирных жителей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

Цитата

"С 4:00 утра 24 февраля 2022, когда началось вооруженное нападение российской федерации на Украину, до полуночи (по местному времени) 23 июня 2022 Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) зафиксировало 10 506 жертв среди гражданского населения страны: 4677 погибших и 5829 раненых", – говорится в сообщении.

Детали

По данным ООН, среди погибших: 1793 мужчины, 1208 женщин, 132 девочки и 148 мальчиков, а также 41 ребенок и 1355 взрослых, пол которых пока неизвестен.

Получили ранения: 1183 мужчины, 821 женщина, 130 девочек и 171 мальчик, а также 182 ребенка и 3342 взрослых, пол которых неизвестен.

Как отметили, большинство людей погибло от взрывного оружия с широкой зоной поражения – тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, ракет и авиаударов.

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