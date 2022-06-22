В результате вторжения рф в Украине погибло 4634 мирных жителей – ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. В результате полномасштабного вторжения россии в Украине погибли 4634 мирных жителей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.
Цитата
"С 4:00 утра 24 февраля 2022, когда началось вооруженное нападение российской федерации на Украину, до полуночи (по местному времени) 21 июня 2022 Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) зафиксировало 10 403 жертв среди гражданского населения страны: 4634 погибших и 5769 раненых", – говорится в сообщении.
Детали
По данным ООН, среди погибших: 1780 мужчин, 1194 женщины, 131 девочка и 148 мальчиков, а также 41 ребенок и 1340 взрослых, пол которых пока неизвестен.
Получили ранения: 1163 мужчины, 817 женщин, 131 девочка и 169 мальчиков, а также 178 детей и 3311 взрослых, пол которых неизвестен.
Как отметили, большинство людей погибло от взрывного оружия с широкой зоной поражения – тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, ракет и авиаударов.
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