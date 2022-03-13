В результате вражеского удара по аэродрому Канатово погибли семь человек
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. В результате авиаудара по аэродрому Канатово в Кировоградской области погибли семь человек. Об этом сообщил председатель в Кировоградской облгосадминистрации Андрей Райкович в Facebook, пишет УНН.
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“В результате вчерашних ракетных ударов по военному аэродрому к сожалению имеем семеро погибших. Повреждена инфраструктура - удары были такой силы, что слышал весь Кропивницкий. Светлая память о наших ребятах будет вечной. Слава Героям! Украина победит”, - заявил Райкович.
Контекст
Напередоді Канатове в Кировоградской области, где расположен аэродром, российские оккупанты снова обстреляли ракетами.