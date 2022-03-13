Внаслідок ворожого удару по аеродрому Канатове загинули семеро людей
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Внаслідок авіаудару по аеродрому Канатове на Кіровоградщині загинули семеро людей. Про це повідомив голова в Кіровоградської облдержадміністрації Андрій Райкович у Facebook, пише УНН.
Цитата
“В результаті вчорашніх ракетних ударів по військовому аеродрому нажаль маємо семеро загиблих. Пошкоджена інфраструктура – удари були такої сили, що чув увесь Кропивницький. Світла пам’ять про наших хлопців буде вічною. Слава Героям! Україна переможе”, - заявив Райкович.
Контекст
Напередоді Канатове на Кіровоградщині, де розташований аеродром, російські окупанти знову обстріляли ракетами.