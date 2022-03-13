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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 6708 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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Внаслідок ворожого удару по аеродрому Канатове загинули семеро людей

Внаслідок ворожого удару по аеродрому Канатове загинули семеро людей

Київ • УНН

 • 144068 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. Внаслідок авіаудару по аеродрому Канатове на Кіровоградщині загинули семеро людей. Про це повідомив голова в Кіровоградської облдержадміністрації Андрій Райкович у Facebook, пише УНН.

Цитата

“В результаті вчорашніх ракетних ударів по військовому аеродрому нажаль маємо семеро загиблих. Пошкоджена інфраструктура – удари були такої сили, що чув увесь Кропивницький. Світла пам’ять про наших хлопців буде вічною. Слава Героям! Україна переможе”, - заявив Райкович.

Контекст

Напередоді Канатове на Кіровоградщині, де розташований аеродром, російські окупанти знову обстріляли ракетами.

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