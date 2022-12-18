В результате взрыва в тоннеле бензовоза в Афганистане погибли по меньшей мере 19 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. По меньшей мере 19 человек погибли и 32 получили ранения в результате взрыва бензовоза в тоннеле к северу от столицы Афганистана Кабула, сообщает УНН со ссылкой на АР.
Детали
Тоннель Саланг, который находится примерно в 80 милях к северу от Кабула, был построен в 1960-х годах. Это ключевое связующее звено между севером и югом страны.
Представитель провинции Парван Саид Химатула Шамим заявил, что в результате взрыва тоннеля погибли по меньшей мере 19 человек, в том числе женщины и дети. Он сказал, что выжившие остаются под завалами и что количество жертв может возрасти.
По словам местного чиновника доктора Абдуллы Афгана, на данный момент департамент здравоохранения Парвана получил 14 погибших и 24 раненых. По его словам, среди погибших пять женщин и двое детей, остальные мужчины сильно обожжены и их невозможно узнать.