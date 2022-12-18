Внаслідок вибуху в тунелі бензовозу в Афганістані загинули щонайменше 19 людей

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Тунель Саланг, який знаходиться приблизно за 80 миль на північ від Кабула, був збудований у 1960-х роках. Це ключова сполучна ланка між північчю та півднем країни.

Представник провінції Парван Саїд Хіматулла Шамім заявив, що внаслідок вибуху тунелю загинули щонайменше 19 людей, зокрема жінки та діти. Він сказав, що ті, хто вижив, залишаються під завалами і що кількість жертв може зрости.

За словами місцевого чиновника доктора Абдулли Афгана, на даний момент департамент охорони здоров'я Парвана отримав 14 загиблих та 24 поранених. За його словами, серед загиблих п'ять жінок та двоє дітей, решта чоловіків сильно обпалені і їх неможливо впізнати.