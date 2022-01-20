В результате взрыва бомбы в пакистанском Лахоре 2 человека погибли, 26 ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Мощный взрыв произошел в четверг на переполненном базаре во втором по величине городе Пакистана Лахоре, в результате чего погибли по меньшей мере два человека и 26 получили ранения. Об этом УНН пишет со ссылкой на АР.
Детали
Ответственность за нападение взяла на себя недавно сформированная группа сепаратистов из юго-западной провинции Белуджистан.
Взрыв был настолько мощным, что повредил несколько магазинов на знаменитом базаре Анаркали. Среди убитых и раненых были прохожие, покупатели и владельцы местных магазинов.
По словам Абида Хана, высокопоставленного чиновника полиции, некоторые из раненых находятся в критическом состоянии, и есть опасения, что число погибших может увеличиться.
Полиция пытается определить, какое устройство использовали во время нападения. Проводится расследование.
Дополнение
Белуджистанская националистическая армия была создана ранее в этом месяце, когда две небольшие сепаратистские группировки - Республиканская армия Белуджистана и Объединенная армия белуджей - объединились и назначили Мурида Белуджа своим представителем.
Сепаратисты требуют независимости от центрального правительства Исламабада. Хотя пакистанские власти заявляют, что подавили мятеж, насилие в Белуджистане продолжается.
Недавно в Пакистане произошла серия нападений, в том числе в городских районах. На этой неделе пакистанские талибы заявили о многочисленных нападениях на полицию, в результате которых погибли по меньшей мере три офицера, в том числе один в столице страны Исламабаде.
Пакистанские талибы, осмелев после того, как афганские талибы захватили власть через границу в Афганистане, на этой неделе предупредили о новых нападениях.