В результате взрыва бомбы в пакистанском Лахоре 2 человека погибли, 26 ранены

КИЕВ. 20 января. УНН. Мощный взрыв произошел в четверг на переполненном базаре во втором по величине городе Пакистана Лахоре, в результате чего погибли по меньшей мере два человека и 26 получили ранения. Об этом УНН пишет со ссылкой на АР.