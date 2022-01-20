Внаслідок вибуху бомби в пакистанському Лахорі 2 людей загинуло, 26 поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Потужний вибух стався в четвер на переповненому базарі в другому за величиною місті Пакистану Лахорі, внаслідок чого загинули щонайменше двоє людей і 26 отримали поранення. Про це УНН пише з посиланням на АР.
Деталі
Відповідальність за напад взяла на себе нещодавно сформована група сепаратистів із південно-західної провінції Белуджистан.
Вибух був настільки потужним, що пошкодив кілька магазинів на знаменитому базарі Анаркалі. Серед убитих та поранених були перехожі, покупці та власники місцевих магазинів.
За словами Абіда Хана, високопосадовця поліції, деякі з поранених перебувають у критичному стані, і є побоювання, що кількість загиблих може збільшитися.
Поліція намагається визначити, який пристрій використовували під час нападу. Проводиться розслідування.
Доповнення
Белуджистанська націоналістична армія була створена раніше цього місяця, коли два невеликі сепаратистські угруповання - Республіканська армія Белуджістана і Об'єднана армія белуджів - об'єдналися і призначили Муріда Белуджа своїм представником.
Сепаратисти вимагають незалежності від центрального уряду Ісламабаду. Хоча пакистанська влада заявляє, що придушила заколот, насильство в Белуджистані триває.
Нещодавно у Пакистані відбулася серія нападів, у тому числі у міських районах. Цього тижня пакистанські таліби заявили про численні напади на поліцію, внаслідок яких загинули щонайменше три офіцери, зокрема один у столиці країни Ісламабаді.
Пакістанські таліби, наважившись після того, як афганські таліби захопили владу через кордон в Афганістані, цього тижня попередили про нові напади.