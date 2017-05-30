В результате стрельбы в Киеве погиб человек

Происшествие произошло в Дарницком районе. Стрелок скрылся с места происшествия на автомобиле "Ауди" красного цвета. В столице введен план "Перехват".

Так, в 8:16 в дежурную часть поступило сообщение от прохожего, который рассказал: на улице Михаила Гришко неизвестный с автомобиля "Ауди" совершил несколько выстрелов в мужчину и поехал в направлении проспекта Петра Григоренко. Предварительно установлено, что потерпевший получил смертельное огнестрельное ранение в спину.

На месте работают следственно-оперативные группы Дарницкого и Главного управлений полиции. Правоохранители разыскивают стрелка.

Как сообщал УНН, стрельбу устроили в парке Львова.