Внаслідок стрілянини в Києві загинув чоловік

Подія сталася у Дарницькому районі. Стрілок зник із місця події автомобілем “Ауді” червоного кольору. У столиці введено план “Перехоплення”.

Так, о 8:16 у чергову частину надійшло повідомлення від перехожого, який розповів: на вулиці Михайла Гришка невідомий із автомобіля “Ауді” зробив кілька пострілів у чоловіка і поїхав у напрямку проспекту Петра Григоренка. Попередньо встановлено, що потерпілий отримав смертельне вогнепальне поранення в спину.

На місці працюють слідчо-оперативні групи Дарницького та Головного управлінь поліції. Правоохоронці розшукують стрільця.

Як повідомляв УНН, стрілянину влаштували у парку Львова.