В результате реорганизации детская больница №7 сможет помогать большему количеству детей - КГГА

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 мая. УНН. В случае принятия решения о реорганизации Детской клинической больницы № 7 Печерского района. Киева, в столице появится мощный высокоспециализированное детское учреждение интенсивного лечения. При этом все имеющиеся на сегодня отделение больницы продолжат оказывать медицинскую помощь киевским детям в обычном режиме, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Проектом решения определены правопреемником всех прав, обязанностей и имущества больницы Киевский городской центр детской нейрохирургии.

Как сообщили в Департаменте здравоохранения, сейчас в городе не существует коммунального учреждения здравоохранения, оказывающего помощь детям с политравмами (совокупность травм различных органов и систем, полученных при тяжелых ДТП, несчастных случаев, падений с высоты и т.д.). Нейрохирургическая помощь детскому населению предоставляется единственным специализированным учреждением - Киевским городским центром детской нейрохирургии (КМЦДН), который расположен в помещении Детской клинической больницы № 7 Печерского района. Киев.

Только в 2018 году в КМЦДН оказана помощь около 12 тыс. Маленьких пациентов.

В Центре работают высококвалифицированные специалисты, он оснащен уникальным оборудованием, эффективные современные методы лечения позволяют проводить сложнейшие хирургические вмешательства. При этом мощность КМЦДН составляет всего 20 коек, что крайне недостаточно для обеспечения доступности оказания высокоспециализированной медицинской помощи.

Наряду с этим 55% пациентов, проходящих лечение в терапевтических отделениях (в частности, нефрологическом) Детской клинической больницы № 7, на площади которой расположен Центр не является жителями Киева. Таким образом, средства местного бюджета, рассчитанного исключительно на нужды киевлян, оказывается медицинская помощь жителям из других регионов.

В Департаменте убеждены, что более справедливо использовать этот ресурс для организации высокоспециализированной помощи именно в пользу маленьких киевлян. Целесообразность создания заведения интенсивного лечения для детей путем реорганизации Детской клинической больницы № 7 Печерского района. Киева, обоснована, в частности, ее территориальным расположением (позволяет оперативно доставлять пациентов с неотложной патологией из всех равноудаленных районов) и существующей материально-технической базой. Так, за последние два года больницу обеспечен современным дорогостоящим диагностическим оборудованием, проведенные ремонты. В 2019 году предусмотрена закупка оборудования для отделения интенсивного лечения на сумму более 27 млн грн и тому подобное.

Таким образом, реорганизация учреждения значительно улучшит качество оказания медицинской помощи и содействовать развитию высокоспециализированной медицинской помощи третичного уровня детям столицы. При этом прекращение функционирования имеющихся отделений не произойдет. Напротив, рациональное использование коечного фонда полностью удовлетворит потребность киевских детей при политравмой в неотложной и нейрохирургической помощи.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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