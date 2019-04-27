Вследствие внезапного возгорания автомобиля 3-летний ребенок попал в реанимацию с ожогами

На место происшествия сразу выехали следственно-оперативная группа Сокирянского отделения полиции и наряд ДСНС.

В результате пожара малолетнего сына владельца легковушки с диагнозом "ожоги огнем лица, шеи и обеих рук 1-2 степени" госпитализировали в реанимационное отделение Сокирянской ЦРБ.

Пожар локализован. Причина возгорания автомобиля устанавливается.

Сейчас по данному факту проводится проверка.

Напомним, в Черновцах после взрыва в гараже трех мужчин доставили в больницу с ожогами.