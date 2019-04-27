Внаслідок раптового загоряння автомобіля 3-річна дитина потрапила до реанімації з опіками
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. У суботу о 19:32 до поліції надійшло повідомлення від чергового Сокирянського ДСНС про пожежу в селі Михалкове Чернівецької області. У домогосподарстві 50-річного місцевого жителя сталося загорання його автомобіля "Volkswagen Golf". Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУ НП у Чернівецькій області.
На місце події одразу виїхали слідчо-оперативна група Сокирянського відділення поліції та наряд ДСНС.
Внаслідок пожежі малолітнього сина власника легковика з діагнозом "опіки вогнем обличчя, шиї та обох рук 1-2 ступеня" госпіталізовано в реанімаційне відділення Сокирянської ЦРЛ.
Пожежу локалізовано. Причина загорання автомобіля встановлюється.
Наразі за вказаним фактом проводиться перевірка.
Нагадаємо, у Чернівцях після вибуху в гаражі трьох чоловіків доставлено до лікарні з опіками.