В результате пожара в Печерском районе Киева повреждены пять автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Спасатели потушили пожар в гаражных боксах на бульваре Дружбы народов в Киеве, в результате происшествия повреждено пять легковых автомобилей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС.
В 17:03 в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на бульваре Дружбы народов.
По вызову прибыли пожарные, которые установили, что пожар возник на 3 этаже в 4-этажном гаражном боксе и уже успел распространиться на соседние гаражные боксы.
Спасателям удалось потушить возгорание в 19:10.
К тушению пожара были привлечены 47 спасателей и 11 единиц техники.
Травмированных и погибших нет. В результате пожара повреждены 5 легковых автомобилей.
Причина возникновения возгорания устанавливается.