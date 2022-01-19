В результате пожара в испанском доме престарелых погибли шесть человек
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Шесть жителей погибли в результате пожара в испанском доме для престарелых в пригороде Валенсии рано утром в среду. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Пожарная служба сообщила, что вспышка началась поздно вечером во вторник, и на е устранение ушло около двух часов.
По данным областного департамента здравоохранения, пять человек умерло дома, шестой человек - в больнице.
Около 70 жителей были эвакуированы из дома в пригороде Монкада, а 15 человек были доставлены в больницу с отравлением дымом, сообщили в экстренных службах.
Член городского совета и пожарный Мартин Перес Аранда сообщил, что среди возможных расследуемых причин была непогашенная сигарета или электрическая неисправность, связанная с кислородным баллоном.
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