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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

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Внаслідок пожежі в іспанському будинку престарілих загинуло шестеро людей

Внаслідок пожежі в іспанському будинку престарілих загинуло шестеро людей

Київ • УНН

 • 10751 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Шість мешканців загинули внаслідок пожежі в іспанському будинку для людей похилого віку в передмісті Валенсії рано-вранці в середу. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Пожежна служба повідомила, що спалах почався пізно ввечері у вівторок, і на його усунення пішло близько двох годин.
За даними обласного департаменту охорони здоров'я, п'ятеро людей померло вдома, шоста особа — у лікарні.

Близько 70 жителів було евакуйовано з будинку в передмісті Монкада, а 15 людей було доставлено до лікарні з отруєнням димом, повідомили в екстрених службах.

Член міської ради та пожежник Мартін Перес Аранда повідомив, що серед можливих розслідуваних причин була непогашена сигарета або електрична несправність, пов'язана з кисневим балоном.

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