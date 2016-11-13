В результате пожара в Запорожской области погибла женщина

Пожар произошел ночью в селе Охримивка Акимовского района Запорожской области. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что горит жилой дом на площади 40 кв.м. Во время тушения пожара бойцы ГосЧС нашли тело 49-летней женщины без признаков жизни.

Причины пожара на данный момент устанавливаются. По факту происшествия соответствующие органы ведут расследование.