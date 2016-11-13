Внаслідок пожежі на Запоріжжі загинула жінка
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 13 листопада. УНН. Внаслідок пожежі на Запоріжжі загинула 49-річна жінка. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУ ДСНС України в Запорізькій області.
Пожежа сталася цієї ночі у селі селі Охримівка Якимівського району Запорізької області. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить житловий будинок на площі 40 кв.м. Під час гасіння пожежі бійці ДСНС знайшли тіло 49-річної жінки без ознак життя.
Причини пожежі на разі встановлюються. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.