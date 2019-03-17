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В результате наводнения в Индонезии погибли 63 человека, десятки числятся пропавшими без вести

Киев • УНН

 • 10803 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Число жертв наводнений в провинции Папуа на востоке Индонезии увеличилось до 63, пострадали - 59 человек, еще десятки считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.

В результате наводнения в Индонезии погибли 63 человека, десятки числятся пропавшими без вести

"В результате наводнения в Индонезийской провинции Папуа погибли 63 человека, пострадали - 59. Десятки людей считаются пропавшими без вести. Паводок разрушил десятки зданий", - говорится в сообщении.

Как указано в издании, пока вода уже отошла, однако из-за оползней спасатели до сих пор не могут добраться до других пострадавших.

"Число жертв может увеличиться, поскольку поисково-спасательные команды до сих пор пытаются добраться до пострадавших", - добавили в издании.

Как ранее сообщал УНН, наводнения в Индонезии вызванные сильными ливнями. Около 6,7 тысячи человек в 14 районах были эвакуированы.

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