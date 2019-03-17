Внаслідок повені в Індонезії загинуло 63 людини, десятки вважаються зниклими безвісти
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Кількість жертв повеней в провінції Папуа на сході Індонезії збільшилась до 63, постраждало - 59 людей, ще десятки вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
“В результаті повені в Індонезійській провінції Папуа загинули 63 людини, постраждали - 59. Десятки людей вважаються зниклими безвісти. Паводок зруйнував десятки будівель”, - йдеться у повідомленні.
Як зазначено у виданні, наразі вода вже відійшла, проте через зсуви рятувальники досі не можуть дістатись до інших постраждалих.
“Число жертв може збільшитися, оскільки пошуково-рятувальні команди досі намагаються дістатися до постраждалих”, - додали у виданні.
Як раніше повідомляв УНН, повені в Індонезії викликані сильними зливами. Близько 6,7 тисячі людей у 14 районах були евакуйовані.