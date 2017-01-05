В результате падения с многоэтажки в Хмельницком погибла 32-летняя женщина
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 5 января. УНН. Трагедия произошла сегодня около 9:00, местный житель сообщил в полицию о том, что с многоэтажки упала женщина. Об рассказал корреспонденту УНН пресс-секретарь Управления патрульной полиции города Хмельницкий Роман Мартынюк.
"32-летняя женщина погибла от полученных травм в результате падения с многоэтажки на улице Староконстантиновское шоссе. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Известно, что женщина - жительница областного центра, замужем, мать малолетнего ребенка. В этом доме женщина не жила. Сейчас следователи пытаются установить, из какой квартиры или с какого этажа выпала женщина и все обстоятельства дела", - сказал он.
Напомним, 22 декабря в городе Винники, что возле Львова, из окна военного госпиталя 6-го этажа выпала девушка.