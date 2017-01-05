Внаслідок падіння з багатоповерхівки у Хмельницькому загинула 32-річна жінка
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 5 січня. УНН. Трагедія сталася сьогодні близько 9:00, місцевий житель повідомив у поліцію про те, що з багатоповерхівки впала жінка. Про розповів кореспонденту УНН речник Управління патрульної поліції міста Хмельницький Роман Мартинюк.
“32-річна жінка загинула від отриманих травм внаслілок падіння з багатоповерхівки на вулиці Старокостянтинівське шосе. На місці події працює слідчо-оперативна група. Відомо, що жінка — мешканка обласного центру, заміжня, мати малолітньої дитини. У цьому будинку жінка не жила. Наразі слідчі намагаються встановити, з якої квартири чи з якого поверху випала жінка і усі обставини справи”, — сказав він.
Нагадаємо, 22 грудня у місті Винники, що біля Львова, з вікна військового госпіталю 6-го поверху випала дівчина.