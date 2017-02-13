В результате падения автомобиля с домкрата в Винницкой области погиб мужчина

"12 февраля в 13:20 водитель автомобиля Mercedes 1963 года рождения, житель Кировоградской области, на отрезке дороги Печера - Шпиков (возле села Печера) при замене колеса, подняв на домкрат автомобиль, полез под днище, где хранилось запасное колесо. Домкрат сместился и автомобиль придавил водителя. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте. Тело без видимых признаков насильственной смерти направлено на судебно-медицинскую экспертизу", - рассказала Анна Олийнык.

По факту гибели мужчины открыто уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители ожидают результатов судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, каменчанин совершил самоподжог, чем спровоцировал пожар в доме.