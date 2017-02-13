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Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
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Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

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В результате падения автомобиля с домкрата в Винницкой области погиб мужчина

Киев • УНН

 • 8065 просмотра

ВИННИЦА-КИЕВ. 13 февраля. УНН. Вчера, 12 февраля, в Винницкой области во время замены колеса автомобиль марки Mercedes упал с домкрата и смертельно травмировал водителя. Погибший житель Кировоградской области. Об этом корреспонденту УНН-Центр рассказала спикер ГУ НП в Винницкой области Анна Олийнык.

В результате падения автомобиля с домкрата в Винницкой области погиб мужчина

"12 февраля в 13:20 водитель автомобиля Mercedes 1963 года рождения, житель Кировоградской области, на отрезке дороги Печера - Шпиков (возле села Печера) при замене колеса, подняв на домкрат автомобиль, полез под днище, где хранилось запасное колесо. Домкрат сместился и автомобиль придавил водителя. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте. Тело без видимых признаков насильственной смерти направлено на судебно-медицинскую экспертизу", - рассказала Анна Олийнык.

По факту гибели мужчины открыто уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители ожидают результатов судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, каменчанин совершил самоподжог, чем спровоцировал пожар в доме.

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