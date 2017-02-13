Внаслідок падіння автомобіля з домкрата на Вінниччині загинув чоловік
Київ • УНН
ВІННИЦЯ-КИЇВ. 13 лютого. УНН. Учора, 12 лютого, на Вінниччині під час заміни колеса автомобіль марки Mercedes впав з домкрата та смертельно травмував водія. Загиблив виявився житель Кіровоградської області. Про це кореспонденту УНН-Центр розповіла речник ГУ НП у Вінницькій області Анна Олійник.
“Дванадцятого лютого о 13:20 водій автомобіля Mercedes 1963 року народження, житель Кіровоградської області, на відрізку дороги Печера — Шпиків (біля села Печера) під час заміни колеса, піднявши на домкрат автомобіль, поліз під днище, де зберігалося запасне колес. Домкрат змістився і автівка придушила водія. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер на місці. Тіло без видимих ознак насильницької смерті направлено на судово-медичну експертизу”, — розповіла Анна Олійник.
За фактом загибелі чоловіка відкрито кримінальне провадження за ст.115 Кримінального кодексу України. Правоохоронці очікують результатів судово-медичної експертизи.
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