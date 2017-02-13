Внаслідок падіння автомобіля з домкрата на Вінниччині загинув чоловік

“Дванадцятого лютого о 13:20 водій автомобіля Mercedes 1963 року народження, житель Кіровоградської області, на відрізку дороги Печера — Шпиків (біля села Печера) під час заміни колеса, піднявши на домкрат автомобіль, поліз під днище, де зберігалося запасне колес. Домкрат змістився і автівка придушила водія. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер на місці. Тіло без видимих ознак насильницької смерті направлено на судово-медичну експертизу”, — розповіла Анна Олійник.

За фактом загибелі чоловіка відкрито кримінальне провадження за ст.115 Кримінального кодексу України. Правоохоронці очікують результатів судово-медичної експертизи.

Нагадаємо, кам'янчанин вчинив самопідпал, чим спровокував пожежу в будинку.