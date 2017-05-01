В результате обстрела Марьинки ранен мирный житель

“Вчера в 20:00 мужчина, находясь во дворе, услышал взрыв, в результате чего получил осколочное ранение лица и сотрясение мозга. Пострадавший самостоятельно поехал в больницу, где медики оказали ему помощь. Следственно-оперативная группа полиции выяснила, что накануне происшествия мужчина проходил лечение в терапевтическом отделении городской больницы и уехал домой за необходимыми вещами, где попал под обстрел”, — говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ст.258 “Террористический акт” Уголовного кодекса Украины.

Напомним, с начала 2016 года на Донбассе пострадало 141 гражданское лицо, из них 46 человек погибли.