Внаслідок обстрілу Мар'їнки поранено мирного жителя
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. До поліції надійшло повідомлення від лікарів, що знаходячись у власному подвір’ї по вулиці Поліграфічній, місцевий мешканець отримав осколкове поранення обличчя та струс мозку. Постраждалому надано необхідну медичну допомогу. Про це УНН повідомляє із посиланням на Мар’їнське відділення поліції Донецької області.
“Вчора о 20:00 чоловік, знаходячись на подвір’ї, почув вибух, в результаті чого отримав осколкове поранення обличчя та струс мозку. Постраждалий самостійно поїхав до лікарні, де медики надали йому допомогу. Слідчо-оперативна група поліції з’ясувала, що напередодні події чоловік проходив лікування в терапевтичному відділенні міської лікарні та поїхав додому за необхідними речами, де потрапив під обстріл”, — йдеться у повідомленні.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст.258 “Терористичний акт” Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, з початку 2016 року на Донбасі постраждала 141 цивільна особа, із них 46 осіб загинули.