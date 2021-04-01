В результате обстрела боевиков на Донбассе военный ВСУ получил ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. В результате обстрела боевиков на Донбассе получил ранения один украинский военный. Об этом сообщили в пресс-центре ОТУ "Север", передает УНН.
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"Сегодня, 1 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из гранотомета недалеко от населенного пункта Новотошкивка, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. Воину оперативно оказана первая медицинская помощь и доставили в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.
Реакция украинской стороны
Отмечается, что на действия российско-оккупационных войск украинские защитники открыли огонь.
"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - резюмировали в сообщении.
Дополнение
По данным разведки, Российская Федерация готова к широкомасштабным провокациям против Украины.
Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины - на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.
Также Хомчак заявил, что Вооруженные силы Украины готовы к адекватному ответу как в случае эскалации конфликта в районе проведения операции объединенных сил, так и в случае осложнения военно-политической и военно-стратегической обстановки вокруг Украины.
Кремль прокомментировал перемещения войск у границы Украины заявив, что это не должно никого беспокоить.