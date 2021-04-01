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Внаслідок обстрілу бойовиків на Донбасі військовий ЗСУ отримав поранення

Київ • УНН

 • 52135 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Внаслідок обстрілу бойовиків на Донбасі отримав поранення один український військовий. Про це повідомили у пресцентрі ОТУ “Північ”, передає УНН.

Цитата

“Сьогодні, 1 квітня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників з гранотомету неподалік населеного пункту Новотошківка, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Північ“.

В результаті обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав осколкове поранення. Воїну оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу”, — йдеться у повідомленні.

Реакція української сторони

Зазначається, що на дії російсько-окупаційних військ українські захисники відкрили вогонь у відповідь.

“Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін”, — резюмували у повідомленні.

Доповнення

За даними розвідки, Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій проти України.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія здійснює поступове нарощення військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Загалом очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що у сукупності з наявними розгорнутими силами та засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу воєнній безпеці держави.

Також Хомчак заявив, що Збройні сили України готові до адекватної відповіді як у разі ескалації конфлікту в районі проведення Операції об’єднаних сил, так і у випадку ускладнення воєнно-політичної та воєнно-стратегічної обстановки навколо України.

Кремль прокоментував переміщення військ біля кордону України заявивши, що це не повинно нікого турбувати.

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