Во время обстрелов в районе Светлодарской дуги погиб украинский военный

“В результате вражеского снайперского выстрела погиб один военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Он получил ранения, не совместимое с жизнью, в районе Светлодарской дуги. Выражаем соболезнования родным и близким воина, который отдал жизнь за Родину”, — говорится в сообщении.

Отметим, всего за прошедшие сутки, 23 декабря, боевики трижды обстреляли подразделения Вооруженных сил Украины, которые выполняют задачи вблизи Луганского, Авдеевки и Лебединского.

Как сообщал УНН, 23 декабря в полночь вступили в действие договоренности участников контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины о перемирии на Донбассе в период новогодних и рождественских праздников.