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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Во время обстрелов в районе Светлодарской дуги погиб украинский военный

Киев • УНН

 • 11123 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В результате обстрела боевиков в районе Светлодарской дуги погиб один украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.

Во время обстрелов в районе Светлодарской дуги погиб украинский военный

“В результате вражеского снайперского выстрела погиб один военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Он получил ранения, не совместимое с жизнью, в районе Светлодарской дуги. Выражаем соболезнования родным и близким воина, который отдал жизнь за Родину”, — говорится в сообщении.

Отметим, всего за прошедшие сутки, 23 декабря, боевики трижды обстреляли подразделения Вооруженных сил Украины, которые выполняют задачи вблизи Луганского, Авдеевки и Лебединского.

Как сообщал УНН, 23 декабря в полночь вступили в действие договоренности участников контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины о перемирии на Донбассе в период новогодних и рождественских праздников.

Украинские Национальные Новости

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