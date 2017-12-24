Внаслідок обстрілів у районі Світлодарської дуги загинув український військовий
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Внаслідок обстрілу бойовиків у районі Світлодарської дуги загинув один український військовий. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.
“Внаслідок ворожого снайперського пострілу загинув один військовослужбовець Збройних Сил України. Він отримав поранення, не сумісне з життям, у районі Світлодарської дуги. Висловлюємо співчуття рідним і близьким воїна, який віддав життя за Батьківщину”, — сказано у повідомленні.
Зазначимо, усього протягом минулої доби, 23 грудня, бойовики тричі обстріляли підрозділи Збройних сил України, які виконують завдання поблизу Луганського, Авдіївки та Лебединського.
Як повідомляв УНН, 23 грудня опівночі вступили в дію домовленності учасників контактної групи з врегулювання ситуації на сході України про перемир’я на Донбасі у період новорічних та різдвяних свят.