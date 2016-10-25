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15 марта, 19:03 • 116744 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 171717 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 141312 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 133552 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114451 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106421 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102132 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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В результате нападения в Кении погибли 12 человек

В результате нападения в Кении погибли 12 человек

Киев • УНН

 • 6797 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. По меньшей мере 12 человек погибли в результате нападения на небольшой отель в Мандер на северо-востоке Кении с использованием взрывчатых веществ, подозреваются боевики группировки "Аль-Шабаб". Об этом со ссылкой на данные полиции сообщает Standard Digital, передает УНН.

Инцидент произошел, когда люди спали. Указано, что пострадавшие не являлись местными. По данным полиции, нападавшие открыли беспорядочный огонь, после того, как ворвались в здание.

По словам свидетелей под обломками здания, которое была сильно повреждено после атаки, есть люди.

Полицейские сообщили, что десять человек, в том числе раненых, были спасены из здания. Командир округа Мандера Джоб Боронджо сообщил, что четыре человека получили ранения. Полиция опасается, что число жертв будет больше.

"Мы не знаем, сколько людей все еще в ловушке под обломками, но усилия по их спасению продолжаются", - сказал один из офицеров.

Нападавших считают боевиками "Аль-Шабаб", которые бежали в сторону границы с Сомали.

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