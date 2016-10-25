В результате нападения в Кении погибли 12 человек

Инцидент произошел, когда люди спали. Указано, что пострадавшие не являлись местными. По данным полиции, нападавшие открыли беспорядочный огонь, после того, как ворвались в здание.

По словам свидетелей под обломками здания, которое была сильно повреждено после атаки, есть люди.

Полицейские сообщили, что десять человек, в том числе раненых, были спасены из здания. Командир округа Мандера Джоб Боронджо сообщил, что четыре человека получили ранения. Полиция опасается, что число жертв будет больше.

"Мы не знаем, сколько людей все еще в ловушке под обломками, но усилия по их спасению продолжаются", - сказал один из офицеров.

Нападавших считают боевиками "Аль-Шабаб", которые бежали в сторону границы с Сомали.