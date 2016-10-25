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Внаслідок нападу у Кенії загинули 12 людей

Внаслідок нападу у Кенії загинули 12 людей

Київ • УНН

 • 6797 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Щонайменше 12 людей загинули в результаті нападу на невеликий готель в Мандері на північному сході Кенії з використанням вибухових речовин, підозрюються бойовики угруповання “Аль-Шабаб”. Про це з посиланням на дані поліції повідомляє Standard Digital, передає УНН.

Інцидент стався, коли люди спали. Вказано, що постраждалі не були місцевими. За даними поліції, нападники відкрили хаотичний вогонь, після того, як увірвалися у будівлю.

За словами свідків під уламками будівлі, яка була сильно пошкоджена після атаки, є люди.

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Поліцейські повідомили, що десять людей, зокрема поранених, було врятовано з будівлі. Командир округу Мандера Джоб Боронджо повідомив, що чотири людини отримали поранення. Поліція побоюється, що кількість жертв буде більшою.

“Ми не знаємо, скільки людей все ще в пастці під уламками, але зусилля з їх порятунку тривають”, — сказав один з офіцерів.

Нападників вважають бойовиками “Аль-Шабабу”, які втекли у бік кордону з Сомалі.

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