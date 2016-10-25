В результате нападения на полицейскую академию в Пакистане погибли 59 человек

Медики сообщают, что 57 тел доставлены в местные больницы, 116 человек ранены, около 250 кадетов освобождены

Трое нападавших на тренировочный центр академии были ликвидированы, двое из них взорвали себя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Взрыв прогремел на рынке в Таиланде: один человек погиб, 19 - ранены

По словам очевидцев, во время нападения из центра доносились звуки взрывов, куда направлены были отряды полиции. Всего, по разным данным, совершили атаку пять или шесть боевиков.

Напомним, что 25 августа в Пакистане неизвестные открыли огонь по военному конвою.