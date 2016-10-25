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Внаслідок нападу на поліцейську академію в Пакистані загинуло 59 осіб

Внаслідок нападу на поліцейську академію в Пакистані загинуло 59 осіб

Київ • УНН

 • 7745 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Кількість загиблих наслідок нападу бойовиків на поліцейську академію у пакистанському місті Кветта складає до 59 осіб, передає УНН з посиланням на GEO TV.

Медики повідомляють, що 57 тіл доставлені в місцеві лікарні, 116 осіб поранено, близько 250 кадетів звільнені

Троє нападників на тренувальний центр академії були ліквідовані, двоє з них підірвали себе.

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За словами очевидців, під час нападу з центру долинали звуки вибухів, куди направлені були загони поліції. Всього, за різними даними, здійснили атаку п’ять або шість бойовиків.

Нагадаємо, що 25 серпня в Пакистані невідомі відкрили вогонь по військовому конвою.

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