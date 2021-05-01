В результате грозы в Китае погибли 11 человек, более 100 пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. В результате сильного ветра во время грозы в китайском городе Наньтун погибли 11 человек, более 100 пострадали. Об этом пишет УНН со ссылкой на Global Times.
Детали
Сильный ветер во время грозы вызвал обрушение зданий, деревьев и вынес людей в реку. Необычная экстремальная погода охватила дельту Янцзы поздно вечером 30 апреля, и Наньтун был одним из наиболее пострадавших городов.
К 8 утра в субботу экстремальная погода повлияла на 13688 человек в нескольких городах провинции Цзянсу, вызвав прямые экономические убытки более 16,4 миллиона юаней. 3050 человек были эвакуированы в результате разрушения их домов или значительных повреждений.
-За сильного ветра рыболовный корабль перевернулся, в результате чего 11 упало в воду. Среди моряков двух спасены, девять до сих пор находятся в поисках.
Экстремальная погода также коснулась и соседних городов, в частности Шаосин и Ханчжоу в восточнокитайской провинции Чжэцзян. В пятницу днем Шанхай выдал предупреждение о ветер, грозы и град, чтобы напомнить, чтобы люди избегали пребывания на открытом воздухе во время экстремальной погоды.
Напомним
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