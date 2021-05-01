Внаслідок грози в Китаї загинули 11 людей, понад 100 постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Внаслідок сильного вітру під час грози у китайському місті Наньтун загинули 11 людей, понад 100 постраждали. Про це пише УНН з посиланням на Global Times.
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Сильний вітер під час грози спричинив обвалення будівель, дерев та виніс людей у річку. Незвична екстремальна погода охопила дельту Янцзи пізно ввечері 30 квітня, і Наньтун був одним із найбільш постраждалих міст.
До 8 ранку в суботу екстремальна погода вплинула на 13 688 людей у кількох містах провінції Цзянсу, спричинивши прямі економічні збитки понад 16,4 мільйона юанів. 3 050 осіб були евакуйовані внаслідок руйнування їхніх будинків чи значних пошкоджень.
Через сильний вітер рибальський корабель перекинувся, внаслідок чого 11 упало у воду. Серед моряків двох врятовано, дев'ять досі перебувають у пошуках.
Екстремальна погода також торкнулася і сусідніх міст, зокрема Шаосін та Ханчжоу у східнокитайській провінції Чжецзян. У п'ятницю вдень Шанхай видав попередження про вітер, грозу та град, щоб нагадати, аби люди уникали перебування на відкритому повітрі під час екстремальної погоди.
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