Внаслідок грози в Китаї загинули 11 людей, понад 100 постраждалих

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Сильний вітер під час грози спричинив обвалення будівель, дерев та виніс людей у ​​річку. Незвична екстремальна погода охопила дельту Янцзи пізно ввечері 30 квітня, і Наньтун був одним із найбільш постраждалих міст.

До 8 ранку в суботу екстремальна погода вплинула на 13 688 людей у ​​кількох містах провінції Цзянсу, спричинивши прямі економічні збитки понад 16,4 мільйона юанів. 3 050 осіб були евакуйовані внаслідок руйнування їхніх будинків чи значних пошкоджень.

Через сильний вітер рибальський корабель перекинувся, внаслідок чого 11 упало у воду. Серед моряків двох врятовано, дев'ять досі перебувають у пошуках.

Екстремальна погода також торкнулася і сусідніх міст, зокрема Шаосін та Ханчжоу у східнокитайській провінції Чжецзян. У п'ятницю вдень Шанхай видав попередження про вітер, грозу та град, щоб нагадати, аби люди уникали перебування на відкритому повітрі під час екстремальної погоди.

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